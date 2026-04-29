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Azur Performer Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3803/30

Azur Performer Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3803/30 - English (US)

  • ZIP súbor, 2.7 MB
  • 17 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF súbor, 7.4 MB
  • 27 July 2024

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