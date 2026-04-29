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Azur Pro Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Azur ProNaparovacia žehlička

GC4880/20

Azur Pro Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4880/20 - English (US)

  • PDF súbor, 953 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF súbor, 3 MB
  • 12 March 2024

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