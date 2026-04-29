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Žehlenie
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6400 series Tlakový žehliaci systém
Tento produkt už nie je dostupný
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GC6430/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Využite pohodlie kompaktného žehliaceho systému a zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou tlakovanej pary.
500 SeriesOdžmolkovač
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