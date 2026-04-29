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6400 series Tlakový žehliaci systém

Tento produkt už nie je dostupný

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6400 seriesTlakový žehliaci systém

GC6440/02

6400 series Tlakový žehliaci systém

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Využite pohodlie kompaktného žehliaceho systému prenosnej veľkosti a zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou tlakovanej pary.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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