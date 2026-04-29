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PerfectCare Pure Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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PerfectCare PureParný generátor

GC7640/80

PerfectCare Pure Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7640/80 - English (US)

  • PDF súbor, 290.1 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Pure Steam generator iron

  • PDF súbor, 4.6 MB
  • 30 July 2024

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