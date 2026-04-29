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PerfectCare Aqua Silence Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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PerfectCare Aqua SilenceParný generátor

GC8650/80

PerfectCare Aqua Silence Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)

  • PDF súbor, 955.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF súbor, 1.4 MB
  • 13 March 2024

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