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PerfectCare Performer Parný generátor
Tento produkt už nie je dostupný
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GC8715/20
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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8715/20 - English (US)
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Ako odstránim vodný kameň z parného generátora Philips?
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