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PerfectCare Expert Plus Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PerfectCare Expert PlusParný generátor

GC8930/10

PerfectCare Expert Plus Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8930/10 - English (US)

  • PDF súbor, 953.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron

  • PDF súbor, 424.6 kB
  • 13 March 2026

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