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PerfectCare Expert Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PerfectCare ExpertParný generátor

GC9246/02

PerfectCare Expert Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9246/02 - English (US)

  • PDF súbor, 25.2 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Family Garment Sanitizer

  • PDF súbor, 2.8 MB
  • 13 March 2024

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