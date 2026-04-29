Tento produkt už nie je dostupný
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HC3400/15
Tento produkt už nie je dostupný
Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?
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