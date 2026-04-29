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Hairclipper series 5000 Zastrihávač vlasov
Tento produkt už nie je dostupný
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HC5440/15
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)
Všetko (6)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?
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