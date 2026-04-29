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Daily Collection Sendvičovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionSendvičovač

HD2384/70

Daily Collection Sendvičovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF súbor, 899.1 kB
  • 13 March 2026

Príprava sendvičov s týmto sendvičovačom Philips je hračka! Zvoľte si svoje obľúbené prísady, vložte ich do platní Cut & Seal a okamžite pripravte chutné sendviče!

  • PDF súbor
  • 12 August 2026

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