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Sendvičovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HD2430/80
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User Manual Philips Sandwich maker
Jedno pohodlné zariadenie na výrobu chutných sendvičov, oplátok a grilovanie vášho obľúbeného jedla!
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