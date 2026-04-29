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Sendvičovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Sendvičovač

HD2430/80

Sendvičovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF súbor, 6.7 MB
  • 11 March 2024

Jedno pohodlné zariadenie na výrobu chutných sendvičov, oplátok a grilovanie vášho obľúbeného jedla!

  • PDF súbor
  • 19 January 2026

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