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  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie
  • Dokonalé hriankovanie

Tento produkt už nie je dostupný

Aluminium CollectionHriankovač

HD2618/00

Dokonalé hriankovanie

Tento hriankovač vyniká vďaka hladkým elegantným líniám a výkonu 1200 W nielen vzhľadom, ale aj rýchlosťou. Vďaka digitálnemu ovládaniu máte prípravu úplne pod kontrolou a môžete si byť istí, že zakaždým pripravíte lahodné hrianky – rovnomerne chrumkavé a dozlatista opečené.

Zobraziť všetky výhody

Digitálne ovládanie pre tú najlepšiu hrianku!

Dokonalé hriankovanie

  • Dlhý otvor

  • 4 funkcie, digitálny LCD

LCD displej s digitálnym časovačom odpočítavania

LCD displej s digitálnym časovačom odpočítavania

LCD displej s digitálnym časovačom odpočítavania.

Nastavenie opekania z jednej strany

Nastavenie opekania z jednej strany

Nastavenie opekania z jednej strany pre žemle a bagety.

Plášť z eloxovaného hliníka

Plášť z eloxovaného hliníka

Vyrobený z eloxovaného hliníka pre optimálne použitie: antikorózny, odolný voči odtlačkom a škrabancom.

Technické špecifikácie

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