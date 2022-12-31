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HD2618/00
Dokonalé hriankovanie
Tento hriankovač vyniká vďaka hladkým elegantným líniám a výkonu 1200 W nielen vzhľadom, ale aj rýchlosťou. Vďaka digitálnemu ovládaniu máte prípravu úplne pod kontrolou a môžete si byť istí, že zakaždým pripravíte lahodné hrianky – rovnomerne chrumkavé a dozlatista opečené.
Dlhý otvor
4 funkcie, digitálny LCD
LCD displej s digitálnym časovačom odpočítavania.
Nastavenie opekania z jednej strany pre žemle a bagety.
Vyrobený z eloxovaného hliníka pre optimálne použitie: antikorózny, odolný voči odtlačkom a škrabancom.
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