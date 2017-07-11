Tento produkt už nie je dostupný
1,25 l 2400 W
Ukazovateľ 1 šálky
Brúsený kov
Výklopné veko
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
Elegantné červené kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Milly
11/07/2017
Česká republika
Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(
Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Varná konvice
OKSM
18/09/2015
Polska
Overený kupujúci
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4622/20 Czajnik