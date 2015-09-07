Tento produkt už nie je dostupný
1,5 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Bielo-žltá
Výklopné veko
Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Astiene
07/09/2015
Lietuva
Ilgaamžiškas
Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Justa33
08/10/2015
Polska
Świetny produkt
Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Czajnik
wiolka87r
22/11/2013
Polska
Super czajnik
To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/12 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/12 Czajnik