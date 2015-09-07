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  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
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  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD4647/75

4.3
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchle a jednoduché varenie
Nebolo by to skvelé uvariť vodu za niekoľko sekúnd a jednoducho vyčistiť kanvicu? Plochý ohrevný článok umožňuje rýchlo uvariť vodu a zároveň sa jednoducho čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
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Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,5 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Bielo-žltá

  • Výklopné veko

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

Ilgaamžiškas

Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Virdulys

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Virdulys

08/10/2015

Polska

Polska

Świetny produkt

Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/75 Czajnik

22/11/2013

Polska

Polska

Super czajnik

To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/12 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4647/12 Czajnik

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  • Tipy a triky