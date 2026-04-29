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Daily Collection Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionKanvica

HD4647/75

Daily Collection Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Nebolo by to skvelé uvariť vodu za niekoľko sekúnd a jednoducho vyčistiť kanvicu? Plochý ohrevný článok umožňuje rýchlo uvariť vodu a zároveň sa jednoducho čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.

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  • 19 July 2024

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