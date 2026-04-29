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Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Kanvica

HD4649/00

Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Kettle

  • PDF súbor, 2.3 MB
  • 10 March 2024

Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4649/00 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie.

  • PDF súbor
  • 7 April 2025

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