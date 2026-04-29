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Kanvice
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Kanvica
Tento produkt už nie je dostupný
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HD4649/00
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User Manual Philips Kettle
Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4649/00 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie.
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