Tento produkt už nie je dostupný
HD4665/20
1,7 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Brúsený kov
Výklopné veko
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy.
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.
4.0
z 5
12
Recenzie
GREGMAN
01/12/2013
Polska
produkt wysokiej klasy
Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik
cfaniaczek
29/11/2013
Polska
jedyny w swoim rodzaju
cena mało atrakcyjna , opakowanie takie sobie , kolorystyka nic nadzwyczajnego
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik
ewelain21
24/05/2012
Polska
POLECAM KAŻDEMU TEN PRODUK
PRODUK WYKONANY SOLIDNIE BEZ WAD. PRZYDATNY NA CODZIEŃ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik