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  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
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Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4665/20

4
| (12) Recenzie
Rýchle a jednoduché varenie
Robustná kovová elektrická kanvica Philips má plochý ohrevný článok, ktorý rýchlo uvarí vodu a ľahko sa čistí.
Zobraziť všetky výhody

Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,7 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Brúsený kov

  • Výklopné veko

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy.

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.0

z 5

12

Recenzie

1

01/12/2013

Polska

Polska

produkt wysokiej klasy

Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

29/11/2013

Polska

Polska

jedyny w swoim rodzaju

cena mało atrakcyjna , opakowanie takie sobie , kolorystyka nic nadzwyczajnego

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

24/05/2012

Polska

Polska

POLECAM KAŻDEMU TEN PRODUK

PRODUK WYKONANY SOLIDNIE BEZ WAD. PRZYDATNY NA CODZIEŃ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4665/20 Czajnik

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