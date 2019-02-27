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Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4667/20

4.6

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Rýchle a jednoduché varenie

Robustná kovová elektrická kanvica Philips má plochý ohrevný článok, ktorý rýchlo uvarí vodu a ľahko sa čistí.

Zobraziť všetky výhody

Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,7 l 2400 W

  • modré svetlo

  • Brúsený kov

  • Odpružené veko

Keď je kanvica zapnutá, telo kanvice svieti

Keď je kanvica zapnutá, telo kanvice svieti

Telo kanvice po zapnutí žiari elegantným modrým svetlom.

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Varná konvice

29/10/2021

Україна

Україна

Вічний чайник!

Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.

Výhody

довговічний і стильний

Nevýhody

не виявила

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

03/01/2018

Україна

Україна

Замечательный выбор

Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник

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