Чайником користуємось щодня дуже активно на протязі більше як 3х років. У нас вдома майже вся побутова техніка компанії Philips, і завжди при виборі звертаю увагу на дизайн (я візуал), і так співпадає що гарний дизайн невід’ємної поєднується з відмінними технічними характеристиками. При купівлі чайника як і завжди звернула увагу на привабливий дизайн, також на місткість і те що він металевий. Чайником зручно користуватись, легко чистити і розбирати фільтр. Функцію по кип’ятінню води виконує відмінно. В принципі, у більшості користувачів відгуки на рахунок даної моделі співпадають, тому не буду повторюватись. Що для мене є дуже великим мінусом у даній моделі, це сильний шум при нагріванні. Також, не дуже подобається що на матовій поверхні чайника видно сліди і бруд і іноді «заїдає» кришка. Ставлю даній моделі тверду четвірку.