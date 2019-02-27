Tento produkt už nie je dostupný
Rýchle a jednoduché varenie
Robustná kovová elektrická kanvica Philips má plochý ohrevný článok, ktorý rýchlo uvarí vodu a ľahko sa čistí.
1,7 l 2400 W
modré svetlo
Brúsený kov
Odpružené veko
Telo kanvice po zapnutí žiari elegantným modrým svetlom.
Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.
4.6
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
MaruRá
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost
Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Varná konvice
29/10/2021
Україна
Вічний чайник!
Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.
Výhody
довговічний і стильний
Nevýhody
не виявила
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Irina10
03/01/2018
Україна
Замечательный выбор
Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4667/20 Чайник