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Viva Collection Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Viva CollectionKanvica

HD4677/20

Viva Collection Kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)

  • PDF súbor, 945.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF súbor, 776.9 kB
  • 13 March 2026

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