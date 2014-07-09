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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4680/55

4.7

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Rýchle a jednoduché varenie

Nebolo by to skvelé uvariť vodu za niekoľko sekúnd a jednoducho vyčistiť kanvicu? Plochý ohrevný článok umožňuje rýchlo uvariť vodu a zároveň sa jednoducho čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.

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Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,0 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Bielo-oranžová

  • Výklopné veko

Filter na zachytenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Filter na zachytenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Vyberateľný filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí, že voda, ktorú si nalievate do šálky, je čistá.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Idealny dla 1-2 osób

Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Újból megvenném!

Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Vízforraló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Vízforraló

06/04/2016

Polska

Polska

Dobry

Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik

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