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Rýchle a jednoduché varenie
Nebolo by to skvelé uvariť vodu za niekoľko sekúnd a jednoducho vyčistiť kanvicu? Plochý ohrevný článok umožňuje rýchlo uvariť vodu a zároveň sa jednoducho čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
1,0 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Bielo-oranžová
Výklopné veko
Vyberateľný filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí, že voda, ktorú si nalievate do šálky, je čistá.
Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Vízforraló
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Vízforraló
chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
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Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/55 Czajnik