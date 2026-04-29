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Aluminium Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Aluminium CollectionKávovar

HD5410/00

Aluminium Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF súbor, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Tento elegantný kávovar vám vďaka systému Boil & Brew prináša bohatú arómu a plnú chuť

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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