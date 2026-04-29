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Káva
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Aluminium Collection Kávovar
Tento produkt už nie je dostupný
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HD5410/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00
Tento elegantný kávovar vám vďaka systému Boil & Brew prináša bohatú arómu a plnú chuť
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