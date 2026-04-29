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Philips Saeco Šálky na kávu

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips SaecoŠálky na kávu

HD7015/00

Philips Saeco Šálky na kávu

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Tieto šálky Saeco HD7015/00 boli vytvorené pre skutočných milovníkov kávy. Sklo s dvojitými stenami zachová ideálnu teplotu a chuť vášho obľúbeného kávového nápoja. Vďaka tanierikom môžete ku káve elegantne podávať ďalšie pochúťky.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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