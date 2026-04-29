VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Daily Collection Kávovar na prípravu jednej šálky

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Daily CollectionKávovar na prípravu jednej šálky

HD7140/55

Daily Collection Kávovar na prípravu jednej šálky

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 564.3 kB
  • 13 March 2026

Vychutnávajte si príjemné chvíle pri káve so spoľahlivým kávovarom v kompaktnom a modernom dizajne s jednoduchým odkladaním

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme