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Káva
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Daily Collection Kávovar
Tento produkt už nie je dostupný
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HD7450/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
V tomto spoľahlivom kávovare Philips si pripravíte chutnú prekvapkávanú kávu. Má elegantný a kompaktný dizajn umožňujúci jednoduché odloženie.
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