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Daily Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionKávovar

HD7450/70

Daily Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

V tomto spoľahlivom kávovare Philips si pripravíte chutnú prekvapkávanú kávu. Má elegantný a kompaktný dizajn umožňujúci jednoduché odloženie.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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