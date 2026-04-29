VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips Saeco Xsmall Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Philips Saeco XsmallSuper automatický espresso kávovar

HD8745/19

Philips Saeco Xsmall Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF súbor, 182.3 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 9.2 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme