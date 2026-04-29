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Philips Saeco Syntia Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Saeco SyntiaSuper automatický espresso kávovar

HD8833/19

Philips Saeco Syntia Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Italian Tasters PDF Philips Syntia Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 632.5 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Syntia Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 13 MB
  • 13 March 2026

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