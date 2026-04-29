VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Saeco Exprelia Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Saeco ExpreliaPlnoautomatický kávovar

HD8858/01

Saeco Exprelia Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01 - English (US)

  • PDF súbor, 947.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01

  • PDF súbor, 3 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme