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Saeco Minuto Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco MinutoPlnoautomatický kávovar

HD8862/09

Saeco Minuto Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09 - English (US)

  • PDF súbor, 948.2 kB
  • 19 March 2024

Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 2.8 MB
  • 14 March 2024

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