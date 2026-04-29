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Philips Saeco Xelsis Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Saeco XelsisSuper automatický espresso kávovar

HD8943/29

Philips Saeco Xelsis Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 3.6 MB
  • 13 March 2026

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