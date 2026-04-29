Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Káva
Všetky rady
Philips Saeco Xelsis Super automatický espresso kávovar
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HD8943/29
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme