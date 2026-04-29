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Saeco Xelsis Evo Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco Xelsis EvoPlnoautomatický kávovar

HD8954/09

Saeco Xelsis Evo Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 6.4 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine HD8954/09 - English (US)

  • PDF súbor, 24.5 kB
  • 13 March 2026

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