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Saeco GranBaristo Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco GranBaristoSuper automatický espresso kávovar

HD8975/01

Saeco GranBaristo Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF súbor, 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01

  • PDF súbor, 5.2 MB
  • 13 March 2026

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