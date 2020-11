Nastaviteľná regulácia času a teploty

Integrovaný časovač vám umožní prednastaviť čas varenia až do 30 minút. Funkcia automatického vypnutia v sebe zahŕňa aj zvukový indikátor, ktorý vás upozorní na dokončenie procesu. Plne nastaviteľné ovládanie teploty, ktoré vám umožní prednastaviť najlepšiu teplotu pre jednotlivé suroviny až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé, do zlatista opečené hranolčeky, pochúťky, kurča a mnoho ďalších dobrôt – všetko v dokonalej kvalite vďaka správnej teplote.