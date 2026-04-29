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Formičky na mafiny Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

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Formičky na mafiny Airfryer

HD9909/00

Formičky na mafiny Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Potešte rodinu, priateľov či seba týmito chutnými mafinmi a koláčikmi vďaka jednoducho použiteľným formičkám na mafiny pre všetky typy panvíc Airfryer. Tieto farebné formičky na mafiny sú vyrobené zo silikónu bez zápachu, jednoducho sa vyklápajú, skladujú a čistia!

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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