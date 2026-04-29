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Avance Collection Grilovacia panvica Airfryer
Tento produkt už nie je dostupný
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HD9911/90
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Pripravte si vynikajúce a zdravšie grilované ryby, mäso a zeleninu vďaka technológii Rapid Air a jedinečnému dierkovanému povrchu s typickými drážkami! Vďaka nepriľnavému povrchu sa jedlo bez námahy odlepí a čistenie je jednoduché!
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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