Tento produkt už nie je dostupný
HP4885
Tepelná ochrana Thermoprotect 57 °C
Ochráňte svoje vlasy a zároveň dosiahnite profesionálne výsledky pri sušení pomocou sušiča vlasov SalonShine. Tepelná ochrana ThermoProtect zachováva konštantnú teplotu 57 ºC šetrnú k vlasom, ktorá sa pri sušení vlasov stará o vaše vlasy.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1200 W
Hrebeňový difuzér
CoolShot
Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálnu úroveň prietoku vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.
Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.
Hodnotenie