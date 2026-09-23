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SalonShineSušič vlasov

HP4885

Tepelná ochrana Thermoprotect 57 °C

Ochráňte svoje vlasy a zároveň dosiahnite profesionálne výsledky pri sušení pomocou sušiča vlasov SalonShine. Tepelná ochrana ThermoProtect zachováva konštantnú teplotu 57 ºC šetrnú k vlasom, ktorá sa pri sušení vlasov stará o vaše vlasy.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonShine

Tepelná ochrana Thermoprotect 57 °C

  • 1200 W

  • Hrebeňový difuzér

  • CoolShot

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálnu úroveň prietoku vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.

Technické špecifikácie

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