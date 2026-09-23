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HP8105/00
Základná starostlivosť o vlasy
Tento sušič vlasov sa počas vytvárania účesu stará o vaše vlasy
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Salon Essential
Sušič vlasov
Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálnu úroveň prietoku vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.
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