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Tento produkt už nie je dostupný

Salon Essential

HP8105/00

Základná starostlivosť o vlasy

Tento sušič vlasov sa počas vytvárania účesu stará o vaše vlasy

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Šetrné sušenie vlasov

Základná starostlivosť o vlasy

  • Salon Essential

  • Sušič vlasov

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálnu úroveň prietoku vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.

Technické špecifikácie

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