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  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
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  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
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  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
  • Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom

Vrátenie výrobku

Tento produkt už nie je dostupný

Care SilkySmooth

HP8333/00

1 Ocenenie

Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
Žehlička na vlasy Philips Care je vybavená tými najhladšími platňami, ktoré výrazne znižujú trenie, predchádzajú lámaniu vlasov a zanechajú vaše vlasy jemné a prirodzene lesklé
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy s hladkými platňami

Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom

  • Keramické platne

  • Teplota 140 – 220 °C

  • Ošetrujúci ionizátor

Keramické platne SilkySmooth sú k vašim vlasom až 2-násobne jemnejšie

Keramické platne SilkySmooth sú k vašim vlasom až 2-násobne jemnejšie

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy. Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak, aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy dokonale lesklé.

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou teplotou

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou teplotou

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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