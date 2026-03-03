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HP8333/00
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keramické platne
Teplota 140 – 220 °C
Ošetrujúci ionizátor
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy. Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak, aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy dokonale lesklé.
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
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