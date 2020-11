Podávacia trubica veľkosti XXL (80 mm)

Šetrite čas a začnite odšťavovať rýchlejšie. Väčšinu ovocia a zeleniny už viac nemusíte krájať, aby sa do tohto odšťavovača zmestila. Jednoducho to všetko vložte do 80 mm podávacej trubice XXL a každý deň si vychutnávajte zvýšený príjem živín.