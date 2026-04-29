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Tento produkt už nie je dostupný
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HR7755
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User Manual Philips Food processor HR7755
Tento najmodernejší kuchynský robot obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje jedinečný systém SmartControl, ktorý automaticky vyberie najlepšie nastavenia pre každý proces.
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