VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Tento produkt už nie je dostupný

Aluminium CollectionKuchynský robot

HR7775/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dokonalosť bez námahy

Kuchynský robot Philips HR7775/00 obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje 10 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné poľahky vykonávať viac ako 30 funkcií. Okrem toho vám tento kuchynský robot ponúka ako príslušenstvo aj profesionálny odšťavovač.

Zobraziť všetky výhody

Kuchynský robot s príslušenstvom na najrýchlejšie odšťavovanie

Dokonalosť bez námahy

  • 1000 W

  • Kompaktná zostava 3-v-1

  • 3,4 l nádoba

Až o 200 % rýchlejšie odšťavovanie v porovnaní s inými kuchynskými robotmi

Až o 200 % rýchlejšie odšťavovanie v porovnaní s inými kuchynskými robotmi

Tento kuchynský robot je prvým, ktorý vám ponúka profesionálne príslušenstvo na odšťavovanie. Vďaka extra veľkej podávacej trubici a veľkému patentovanému mikrosieťkovému filtru umožňuje až o 200% rýchlejšie odšťavovanie v porovnaní s odšťavovačmi iných kuchynských robotov. A vďaka svojmu ergonomickému tvaru sa ľahko čistí a skladuje.

Patentovaný mikrosieťkový filter pre vás získa viac šťavy

Patentovaný mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí všetko až do poslednej kvapky, aby pre vás získal viac šťavy.

10 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

10 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší co jsem kdy měla

Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky