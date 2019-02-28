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Dokonalosť bez námahy
Kuchynský robot Philips HR7775/00 obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje 10 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné poľahky vykonávať viac ako 30 funkcií. Okrem toho vám tento kuchynský robot ponúka ako príslušenstvo aj profesionálny odšťavovač.
1000 W
Kompaktná zostava 3-v-1
3,4 l nádoba
Tento kuchynský robot je prvým, ktorý vám ponúka profesionálne príslušenstvo na odšťavovanie. Vďaka extra veľkej podávacej trubici a veľkému patentovanému mikrosieťkovému filtru umožňuje až o 200% rýchlejšie odšťavovanie v porovnaní s odšťavovačmi iných kuchynských robotov. A vďaka svojmu ergonomickému tvaru sa ľahko čistí a skladuje.
Patentovaný mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí všetko až do poslednej kvapky, aby pre vás získal viac šťavy.
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Milada
28/02/2019
Česká republika
Nejlepší co jsem kdy měla
Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot