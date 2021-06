Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku

Ponorte sa do jedinečného priestorového zvuku kedykoľvek na to máte chuť. Stačí odpojiť bezdrôtové reproduktory priestorového zvuku od hlavnej jednotky Soundbar a umiestniť ich do zadnej časti miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo prehrávania filmov dosiahli úplný priestorový zvuk 5.1. Po ukončení aktivity znova pripojte reproduktory k vášmu štýlovému zariadeniu Soundbar, aby ste mohli prehrávať hudbu a televízne seriály. Pri používaní patentovanej bezdrôtovej technológie prenosu zvuku a reproduktorov priestorového zvuku, ktoré fungujú na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový systém priestorového zvuku bez strát kvality zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.