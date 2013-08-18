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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS3510/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Posadnutí zvukom

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Toto domáce kino Philips obsahuje výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať

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Výkonný zvuk domáceho kina s hlbokými basmi

Posadnutí zvukom

  • HDMI 1080p

Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk

Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3510 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3510 Domácí kino 5.1

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