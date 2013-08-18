Tento produkt už nie je dostupný
Posadnutí zvukom
Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Toto domáce kino Philips obsahuje výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať
HDMI 1080p
Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.
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5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3510 Domácí kino 5.1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3510 Domácí kino 5.1