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Domáce kino 5.1

HTS3520/12

Posadnutí zvukom

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať

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Výkonný zvuk ako v kine s hlbokými basmi

Posadnutí zvukom

  • HDMI 1080p

Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk

Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Technické špecifikácie

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