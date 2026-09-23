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HTS3520/12
Posadnutí zvukom
Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať
HDMI 1080p
Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.
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