Tento produkt už nie je dostupný
Výkonný priestorový zvuk
Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto domáceho kina Philips HTS3538. Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 600 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia videa DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.
DVD
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3538 Domácí kino 5.1
Dátum použitia 2023-11-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3538 Domácí kino 5.1
Dátum použitia 2023-11-08