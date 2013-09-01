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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS3551/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Filmový priestorový zvuk

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p s prehrávaním diskov Blu-ray – a zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.

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s technológiou Blu-ray

Filmový priestorový zvuk

  • Blu-ray

Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa

Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa

Teraz môžete pozerať videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zvýrazňujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3551 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3551 Domácí kino 5.1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support

  2. Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.