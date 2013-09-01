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Filmový priestorový zvuk
Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p s prehrávaním diskov Blu-ray – a zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.
Blu-ray
Teraz môžete pozerať videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.
Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zvýrazňujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3551 Domácí kino 5.1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3551 Domácí kino 5.1
Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support
Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.