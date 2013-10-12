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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS3583/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Výkonný priestorový zvuk

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS3583, ktorý ponúka reproduktory s otvorenými budičmi poskytujúce výkonný 600 W priestorový zvuk a úchvatný obraz z diskov 3D Blu-ray.

Zobraziť všetky výhody

S technológiou Blu-ray 3D

Výkonný priestorový zvuk

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3583 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3583 Domácí kino 5.1

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