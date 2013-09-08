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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS5561/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D reproduktormi

Priveďte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných reproduktorov 3Directional! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTS5561.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D reproduktormi

  • 3D Blu-ray

  • Vhodné pre iPod/iPhone

3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti

3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti

3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS5561 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS5561 Domácí kino 5.1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

  2. Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.