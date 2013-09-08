Tento produkt už nie je dostupný
Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D reproduktormi
Priveďte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných reproduktorov 3Directional! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTS5561.
3D Blu-ray
Vhodné pre iPod/iPhone
3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.
Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.
Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS5561 Domácí kino 5.1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS5561 Domácí kino 5.1
Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.
Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.