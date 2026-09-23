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HTS7500/12
Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma
Tento systém poskytuje obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení v štýlovom dizajne s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality. Jeho reproduktory prinášajú priestorový zvuk s vysokou vernosťou a zaistia tak kinový zážitok priamo u vás doma.
Prehrávanie diskov Blu-ray
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.
Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.
Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.
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